Предлагается ввести 2 "периода охлаждения" по договорам долевого страхования жизни

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Банк России предложил ввести два различных "периода охлаждения" по договорам нового вида страхового бизнеса - долевого страхования жизни (ДСЖ), которые страховщики жизни начнут заключать с 1 января 2025 года, говорится в пояснительной записке к проекту указания регулятора о раскрытии информации по договорам ДСЖ.

В проект указания "О требованиях к условиям и порядку осуществления долевого страхования жизни, к объему и содержанию предоставляемой информации о договоре долевого страхования жизни, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации" включены обязательные требования для осуществления ДСЖ. Проект нормативного акта ЦБ направлен на обеспечение большей защищенности интересов потребителей и предотвращение злоупотреблений, "поскольку заключение договора долевого страхования жизни связано с принятием на себя потребителем инвестиционного риска", говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, регулятор предлагает ввести 30-дневный "период охлаждения" по договорам ДСЖ, а также "специальный 3-дневный "период охлаждения", в течение которого инвестиционный риск возлагается на страховщика".

ЦБ предлагает установить требования к раскрытию страховыми организациями минимального объема наиболее важной для потребителя страховых услуг информации о договоре долевого страхования жизни по договорам ДСЖ.

Документом предусмотрено, что информирование потребителя о страховом продукте "должно проводиться в доступной форме, позволяющей принять обоснованное решение о целесообразности его приобретения".

При заключении договора ДСЖ страховщик должен предупредить клиента о том, что договор ДСЖ не является договором банковского вклада в кредитной организации, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, а стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться.

До потребителя должен доводиться порядок определения страховой выплаты и размер страховой суммы "по каждому страховому риску с указанием срока осуществления страховой выплаты, перечня документов, необходимых для осуществления страховой выплаты". Клиент информируется о том, что "страховая выплата может быть меньше суммы уплаченной страховой премии по договору".

Перечень исключений из страхового покрытия в договорах ДСЖ предлагается ограничить смертью застрахованного лица в состоянии опьянения, при этом полностью исключив возможность отказа в страховой выплате в инвестиционной части, отмечается в документе.

Клиенту должна доводиться информация о размере страховой премии по договору ДСЖ, "в том числе размер части страховой премии, направленной в соответствии с указанием страхователя на приобретение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов".

Раскрывается информация об основаниях для отказа в осуществлении страховой выплаты, о том, что получатель страховых услуг не вправе распоряжаться инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов без обращения к страховой организации, за исключением определенных случаев (например, передачи инвестпаев в залог). Нарушение условий влечет расторжение договора ДСЖ.

Для клиентов при заключении договора ДСЖ доводится информация "о размере всех вознаграждений страховой организации, за исключением вознаграждения страховой организации, имеющей лицензию управляющей компании", а также информация о досудебном порядке урегулирования споров по договорам ДСЖ.

В ЦБ "Интерфаксу" уточнили, что "клиенты по договорам ДСЖ смогут обращаться к финансовому уполномоченному в том случае, когда размер требований не превышает 500 тысяч рублей, но после предварительного направления страховщику заявления о восстановлении нарушенного права".

Замечания и предложения к проекту указания Банка России могут направляться с 8 по 22 мая.

Ранее сообщалось, что изменения, определяющие законодательные основы функционирования нового вида страхования жизни с инвестиционной составляющей - долевого страхования жизни - были приняты в конце прошлого года. Поправки вносились в федеральные законы "Об организации страхового дела в РФ" и "Об инвестиционных фондах".

По договору ДСЖ часть страховой премии, уплаченной страхователем, направляется на приобретение инвестиционных паев, другая часть - на страховую защиту. Выплата производится в размере страховой суммы и денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.