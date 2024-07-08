"УГМК-Застройщик" инвестирует 100 млрд рублей в развитие курорта Шерегеш

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "УГМК-Застройщик" (представляет строительный дивизион УГМК) планирует инвестировать более 100 млрд рублей в строительство объектов горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области, сообщил на "Иннопроме-2024" гендиректор "УГМК-Застройщика" Евгений Мордовин.

"Объем финансирования будет достаточно большой. Я думаю, он будет больше 100 млрд рублей", - отметил он.

Компания подписала на полях форума соглашение со Сбербанком. Оно позволит профинансировать строительство четвертого апарт-отеля на курорте "Шермонт" на 330 номеров. Подписи под документом поставили Мордовин и заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка Алексей Чванов.

Мордовин отметил, что кредитный портфель компании со Сбербанком на сегодняшний день превышает 40 млрд рублей. "Надеемся, что еще несколько миллиардов мы добавим и в Шерегеше", - сказал он.

"Наши 4 гостиницы дадут увеличение номерного фонда на 1,2 тыс. номеров. То есть это плюс 50% к существующему номерному фонду Шерегеша. Конечно, вывод на рынок такого количества гостиничных номеров позволит снизить и цены, что дополнительно привлечет туристов", - считает Мордовин.

По его мнению, большой драйвер роста - это создать условия для отдыха на курорте для тех людей, которые не катаются на горных лыжах и сноубордах. "Они просто хотят попасть в курортную зону, в зиму, в снег, покататься на беговых лыжах. Потому что количество людей, которые занимаются беговыми лыжами, кратно больше, чем количество людей, которые занимаются горными лыжами", - пояснил он.

По данным пресс-релиза компании, в настоящее время в Шерегеше возводятся два первых объекта курорта - пятизвездочные апарт-отели. Объекты расположатся вблизи подъёмников Sky Way и "Панорама". Дополнительной всесезонной инфраструктурой станут ресторан с террасой и детским клубом, а также караоке-бар, фитнес-клуб, магазины.

На территории первого отеля планируется построить spa-комплекс. Объект будет сдан к концу 2025 года. На территории второго здания будет термальный комплекс, который будет готов к концу 2026 - началу 2027 годов.

Одним из главных элементов проекта станут новые горнолыжные трассы с кресельными и гондольными подъемниками. Первая канатная дорога будет проложена от апарт-отеля до середины горы Зеленой, вторая - до ее вершины.

Как сообщалось, "УГМК-Застройщик" в августе 2022 года выиграл конкурс на освоение территории у подножия горы Зелёная на горнолыжном курорте Шерегеш. Региональные власти подписали с компанией договор о комплексном развитии территории. Общая площадь запланированной к освоению территории - 427 га. Осенью 2022 года для реализации проекта был собран пул стратегических инвесторов. Завершить строительство всех пяти очередей планируется в 2042 году.

Общая площадь гостиничных объектов составит порядка 600 тысяч кв. метров, в том числе апарт-отели с номерным фондом на 7,5 тысячи номеров и гостиницы в стиле "шале" на 114 номеров. Также запланировано строительство термального комплекса с гостиничными номерами общей площадью 60 тысяч кв. метров, 4 канатных дорог, автостоянки на 3,4 тыс. машиномест.