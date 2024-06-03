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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

Управляющая компания аэропорта Новокузнецка заключила СЗПК на строительство аэровокзала

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Русал Аэро" (входит в структуру ОК "Русал", управляет аэропортом Новокузнецка) заключило с Минэкономразвития России и Министерством экономического развития Кемеровской области соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщила пресс-служба областного правительства.

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""Русал Аэро" вложит в строительство нового аэровокзального комплекса около 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Также подтверждаются планы о завершении строительства в текущем году.

Пресс-служба напоминает, что механизм СЗПК "гарантирует неизменность условий реализации инвестпроектов, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам".

В декабре 2023 года гендиректор аэропорта Новокузнецка Кирилл Ермаков сообщал, что стоимость строительства терминала увеличилась до 8,6 млрд рублей. "Очень тяжело мобилизовать (рабочую силу - ИФ), а кого смогли мобилизовать, это очень дорого стоит. У нас из-за этого стоимость строительства увеличилась. Сначала было 6,5 млрд рублей (на старте реализации проекта в 2022 году - ИФ), сейчас уже 8,6 млрд рублей", - говорил Ермаков.

Площадь нового аэровокзала составит 19,5 тысяч кв. метров, пропускная способность - 580 пассажиров в час.

"Русал Аэро" выполняет функции управляющей компании аэропорта Братск, ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), АО "Аэропорт-Сервис" (один из операторов аэропорта Южно-Сахалинска), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов).

Аэропорт Новокузнецка - ближайшая к горнолыжному курорту Шерегеш воздушная гавань, которая принимает магистральные самолеты. Аэропорт в январе-марте 2024 года увеличил пассажиропоток на 14,7% - до 154 837 человек, в 2023 году продемонстрировал рост на 28% - до 534 368 человек.

Новокузнецк Русал Кемеровская область Минэкомразвития Кирилл Ермаков Русал Аэро
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