Кузбасс в третий раз отменил торги на строительство дороги к аэропорту "Шерегеш"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кемеровская область уже в третий раз отменила тендер на проектирование и строительство 10-километровой автомобильной дороги - подъезда к аэропорту "Шерегеш", который планируется построить на одноименном курорте, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Причины отмены конкурса, объявленного в конце августа, не раскрываются.

С мая тендер на проектирование и строительство дороги к будущему аэропорту Шерегеш объявлялся трижды. Первые два тендера также отменены без объяснения причин.

В торгах, объявленных в конце августа, начальная (максимальная) цена контракта выросла до 8 892,5 млн рублей (в ходе двух первых тендеров составляла 7,41 млрд рублей). Сроки строительства также были увеличены: завершить подготовку проектной документации необходимо до 1 марта 2026 года, строительно-монтажные работы - до 30 сентября 2029 года, тогда как ранее проектную документацию необходимо было подготовить до весны-лета 2025 года, а завершить строительство - до 30 ноября 2027 года.

Как ожидается, дорога будет III технической категории, но это может быть скорректировано в ходе изысканий. Также в ходе изысканий планировалось уточнить ширину и число полос, расчётную скорость движения, ширину обочин и проезжей части.