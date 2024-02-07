Carlsberg получил чистый убыток в 2023 году из-за списаний в РФ

Выручка пивоваренного концерна в прошлом году выросла на 4,7%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg увеличил выручку в 2023 году на 4,7%, но зафиксировал чистый убыток из-за списаний, связанных с российскими активами.

Как говорится в пресс-релизе Carlsberg, годовая выручка составила 73,59 млрд датских крон ($10,6 млрд) по сравнению с 70,27 млрд крон годом ранее. В органическом выражении продажи выросли на 9,2%.

Чистый убыток компании по итогам года составил 40,79 млрд крон, что включает списания в размере 7 млрд крон, связанные с деконсолидацией российских активов.

Скорректированная операционная прибыль в 2023 году составила 11,11 млрд крон по сравнению с 11,47 млрд крон годом ранее.

В натуральном выражении продажи группы снизились за год на 0,5%. В том числе в Западной Европе показатель упал на 2,3%, в Центральной и Восточной Европе - на 4%, а в Азии показатель вырос на 3,7%. Продажи пива брендов Tuborg и 1664 Blanc в мире повысились на 3%, Carlsberg - не изменились, сидра Somersby - сократились на 6%.

Carlsberg рассчитывает увеличить операционную прибыль в 2024 году на 1-5% и таргетирует долгосрочные темпы роста продаж на 4-6%.

По итогам года Carlsberg выплатит дивиденды в размере 27 крон на акцию, как и годом ранее. Также руководство компании одобрило программу выкупа акций на 1 млрд крон.

Акции Carlsberg растут в цене на 4,7% на торгах в среду. За последние три месяца капитализация компании выросла на 14,6%, до 131,88 млрд крон.