Завод Caterpillar в Ленобласти вслед за сменой владельца поменял название

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ООО "Катерпиллар Тосно"(Ленинградская область), бывший завод спецтехники американской Caterpillar в России, переименовано в ООО "Тосно".

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 4 июля.

Российские активы Caterpillar - включая завод спецтехники и московскую лизинговую "дочку" (ООО "Катерпиллар Файненшнл") - переданы российской компании, подконтрольной фонду Balchug Capital армянского предпринимателя Давида Амаряна. Согласно информации ЕГРЮЛ, сделка была закрыта к 14 июня, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar перешел к зарегистрированному в августе 2022 года московскому ООО "Инвестиционные решения" (ранее ПСК - Новые решения"). Основным собственником этой компании с начала июня является ЗАО "Балчуг Капитал" (99%), оставшимся 1% долей владеет Артем Орусь (1%).

Ранее в июне Орусь сменил на должности гендиректора ООО "Инвестиционные решения" Кирилла Полишкина.

Передачу активов Caterpillar российскому инвестору в конце 2023 года одобрил своим распоряжением президент Владимир Путин.

Caterpillar весной 2022 года приостановила работу завода в городе Тосно Ленинградской области из-за введения санкций и логистических сбоев на фоне начала военной операции на территории Украины.

Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом Cat, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортировала на свои европейские заводы. ООО "Катерпиллар Тосно" является правопреемником СП "Невамаш", зарегистрированного в 1994 году, когда американская компания начала выпуск комплектующих для спецтехники совместно с "Кировским заводом".

По данным аналитической системы "СПАРК- Интерфакс", выручка предприятия за 2021 год составила почти 5,9 млрд рублей, в 2023 году - упала до 210 млн рублей. Компания три года подряд отражает чистый убыток - почти 890 млн рублей в 2021 году и примерно по 2 млрд - в 2022 и 2023 годах соответственно.