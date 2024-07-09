Болгария подала иск на 400 млн евро к "Газпрому" из-за прекращения поставок газа

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Болгарский государственный газовый дистрибутор Bulgargaz ("Булгаргаз") подал иск к "Газпрому" о возмещении убытков на 400 млн евро в связи с прекращением поставок газа в 2022 году, сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение компании.

Иск был подан 8 июля в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.

В мае Bulgargaz предупредил, что попытается получить компенсацию от ООО "Газпром экспорт" напрямую, а если переговоры не увенчаются успехом, то будет подан иск в арбитраж.

31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом оплата трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ конвертирует ее в рубли и переводит их "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено - поставки прекращаются.

София одной из первых отказалась от новой системы. В "Булгаргазе" в новом порядке оплаты увидели "значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Болгарские чиновники ранее высказывали сомнения в эффективности тяжбы с "Газпромом", анализируя не только перспективы победы, но и проигрыша в арбитражном разбирательстве. Также сообщалось о намерении продолжить получение российского газа в рамках существовавшего контракта.

Власти ЕС включили в пакеты антироссийских санкций запреты на оказание юридических услуг российским компаниям. По мнению Москвы, это делает невозможным осуществление справедливого судебного разбирательства на территории стран ЕС.

Российские суды уже вынесли ряд решений о запрете европейским контрагентам "Газпрома" вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.