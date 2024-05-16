Болгария потребует от "Газпрома" компенсации за прекращение поставок газа

"Булгаргаз" планирует переговоры на эту тему, но готов и судиться в Париже

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Болгарская госкомпания "Булгаргаз" (Bulgargaz) решила потребовать от "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа в апреле 2022 года.

31 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с указом оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если условие не исполнено - поставки прекращаются.

София одной из первых отказалась от новой системы. По мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Болгарские чиновники ранее высказывали сомнения в эффективности тяжбы с "Газпромом", анализируя не только перспективы победы, но и проигрыша в арбитражном разбирательстве. Также сообщалось о намерении продолжить получение российского газа в рамках существовавшего контракта.

16 мая министр энергетики Болгарии Владимир Малинов выступил со специальным заявлением по этому поводу, сообщает местная пресса. Размер претензий болгарской стороны превышает $400 млн. "Булгаргаз" попытается получить компенсацию от ООО "Газпром экспорт" напрямую, в если переговоры будут безрезультатными, то будет подан иск в арбитраж в Париже.

Власти ЕС включили в пакеты антироссийских санкций запреты на оказание юридических услуг российским компаниям. По мнению российской стороны, это делает невозможным осуществление справедливого судебного разбирательства на территории стран ЕС. Российские суды уже вынесли ряд решений о запрете европейским контрагентам "Газпрома" вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.