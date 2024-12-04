Минфин и Минэкономразвития хотят унифицировать субсидирование процентов по кредитам бизнесу

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития намерены унифицировать существующие программы субсидирования процентных ставок по кредитам для бизнеса, ограничив размер ставок, с которых начинается поддержка государства, сообщил на форуме ВТБ "Россия зовет!" министр финансов Антон Силуанов.

"Мы с Максимом Геннадьевичем (главой Минэкономразвития Решетниковым - ИФ) будем предлагать правительству унифицировать все субсидируемые программы. У нас много ведомств поддерживают свои секторы экономики, и каждое из ведомств изобретает свой порядок субсидирования. На наш взгляд, это должно быть все-таки систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования", - сказал Силуанов.

Министр отметил, процентные ставки субсидируются государством при любой ключевой ставке. "У нас, когда были ставки ЦБ 4-5%, мы все равно субсидировали процентные ставки, надо же поддерживать экономику, надо же поддерживать производителей. Ну не надо так делать, надо определить тот уровень, когда мы начинаем помогать, определить тот уровень, когда мы помогаем максимально, потом после этого можно уже делиться с бизнесом, потому что бизнес тоже включает издержки по процентным расходам себе в стоимость, и мы видим, что стоимость-то растет", - пояснил он.

Силуанов отметил, что нельзя оказывать поддержку ради поддержки. По его мнению, достичь результата поддержки "можно и не такими уж большими объемами субсидий по процентным расходам".

"Поэтому мы с министерством экономики предложения сформулируем", - заключил он.