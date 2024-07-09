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Объем золота в ETF в июне вырос на 17,5 тонны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за июнь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 17,5 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это второй месяц прироста после длительного периода оттока, причем положительная динамика наблюдалась во всех регионах, кроме Северной Америки. Снижение доходности на ключевых рынках и ослабление недолларовых валют повысили привлекательность золота для местных инвесторов, поясняет WGC.

На конец июня стоимость золота в мировых фондах оценивается в $233,3 млрд. Это соответствует 3 105,5 тонны драгметалла.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:

Регион Июнь, $ млн Июнь, т I полугодие, $ млн I полугодие, т
Северная Америка (572,5) (8,2) (4 914,3) (77,6)
Европа 1 397,9 17,9 (4 881,2) (82,8
Азия 560,4 7,2 3 148,1 41,3
другие регионы 37,4 0,7 (38,1) (1,1)
Итого 1 423,0 17,5 (6 685,5) (120,1)

World Gold Council WGC ETF Северная Америка
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