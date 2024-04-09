Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за март 2024 года потеряли еще $823 млн, что соответствует 13,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это 10-й месяц оттока средств из ETF подряд, хотя темпы оттока заметно сократились. Североамериканские фонды вернулись к закупкам.

На конец марта объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 112,4 тонны на $222,2 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году: