Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за март 2024 года потеряли еще $823 млн, что соответствует 13,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это 10-й месяц оттока средств из ETF подряд, хотя темпы оттока заметно сократились. Североамериканские фонды вернулись к закупкам.
На конец марта объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 112,4 тонны на $222,2 млрд.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:
|Регион
|Март, $ млн
|Март, т
|Январь-март, $ млн
|Январь-март, т
|Северная Америка
|359,7
|4,8
|-4 308,2
|-68,2
|Европа
|-1 423,4
|-22,0
|-2 870,8
|-54,2
|Азия
|217,2
|3,1
|678,5
|9,6
|другие регионы
|23,1
|0,5
|7,4
|-0,4
|Итого
|-823,4
|-13,6
|-6 493,2
|-113,2