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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за март 2024 года потеряли еще $823 млн, что соответствует 13,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это 10-й месяц оттока средств из ETF подряд, хотя темпы оттока заметно сократились. Североамериканские фонды вернулись к закупкам.

На конец марта объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 112,4 тонны на $222,2 млрд.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:

Регион Март, $ млн Март, т Январь-март, $ млн Январь-март, т
Северная Америка 359,7 4,8 -4 308,2 -68,2
Европа -1 423,4 -22,0 -2 870,8 -54,2
Азия 217,2 3,1 678,5 9,6
другие регионы 23,1 0,5 7,4 -0,4
Итого -823,4 -13,6 -6 493,2 -113,2
золото World Gold Council WGC ETF
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