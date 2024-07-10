Поиск

Попавший под британские санкции Авет Миракян уйдет из инвестгруппы "Инсайт"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Авет Миракян, который в июне был включен в санкционный список Великобритании, покидает основанную им инвестиционную группу "Инсайт", одного из самых заметных участников процесса перераспределения кэптивных активов уходящих из России иностранных компаний.

Миракян покинул пост генерального директора и принял решение выйти из состава участников ООО "ИГ "Инсайт"", сообщила компания. Пост гендиректора занял Давид Погосян.

Сейчас, согласно ЕГРЮЛ, у Миракяна 84% в ООО, остальные 16% распределены между пятью менеджерами, включая Погосяна. Кому перейдет доля Миракяна, в сообщении не уточняется. Сам основатель "Инсайта", согласно релизу, "в дальнейшем планирует заняться развитием собственных проектов".

В портфель активов "Инсайта" входят, в частности, лизинговые компании "ДельтаЛизинг", "Флит Финанс", "Флит Автолизинг", сервис по прокату автомобилей и операционному лизингу RexRent. В числе компаний, у которых группа приобретала эти активы - Deere, Siemens, Renault.

Renault Siemens Deere Великобритания Инсайт Давид Погосян Авет Миракян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ
Изменение налоговой системы

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $86,37/баррель

Минфин предложил обнулить НДПИ при закачке газа и конденсата в пласт при добыче углеводородов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });