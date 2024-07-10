Попавший под британские санкции Авет Миракян уйдет из инвестгруппы "Инсайт"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Авет Миракян, который в июне был включен в санкционный список Великобритании, покидает основанную им инвестиционную группу "Инсайт", одного из самых заметных участников процесса перераспределения кэптивных активов уходящих из России иностранных компаний.

Миракян покинул пост генерального директора и принял решение выйти из состава участников ООО "ИГ "Инсайт"", сообщила компания. Пост гендиректора занял Давид Погосян.

Сейчас, согласно ЕГРЮЛ, у Миракяна 84% в ООО, остальные 16% распределены между пятью менеджерами, включая Погосяна. Кому перейдет доля Миракяна, в сообщении не уточняется. Сам основатель "Инсайта", согласно релизу, "в дальнейшем планирует заняться развитием собственных проектов".

В портфель активов "Инсайта" входят, в частности, лизинговые компании "ДельтаЛизинг", "Флит Финанс", "Флит Автолизинг", сервис по прокату автомобилей и операционному лизингу RexRent. В числе компаний, у которых группа приобретала эти активы - Deere, Siemens, Renault.