ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", - говорится в сообщении.

"Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный, в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. ФАС России продолжит следить за ситуацией на топливном рынке во всех регионах страны. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры реагирования", - отмечает ведомство.

В настоящее время стоимость бензинов на бирже идет вверх - практически непрерывный рост цен продолжается с начала июня. Между тем Минэнерго регулярно публикует сообщения, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильна.

Как сообщалось, практика запрета на вывоз топлива показала свою эффективность, благодаря ей внутренний рынок удается быстро насыщать. Первый раз вето на вывоз нефтепродуктов из страны было установлено осенью 2023 года, когда власти и нефтяники не смогли урегулировать топливный кризис.

Второй раз временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода - по 31 августа - правительство ввело с 1 марта 2024 года, когда резко шли вверх биржевые цены на бензин. Однако 20 мая эмбарго было приостановлено по причине риска затоваривания внутреннего рынка. Сначала правительство разрешило поставки бензинов на экспорт до 30 июня, затем продлило это решение до 31 июля.

Экспортировать бензин, согласно постановлению правительства, могут только производители, непроизводителям вывоз бензина за границу запрещен.