Количество ликвидированных в РФ компаний в I полугодии сократилось на 32,5%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом полугодии 2024 года составило 15,7 тыс., что на 32,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года (23,3 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в первом полугодии 2024 года составило 113,6 тыс., что на 4,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года (119,2 тыс.).

Для сравнения: компаний, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом полугодии текущего года было меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 30,7% (22,7 тыс.), 2021 года - на 39,9% (26,2 тыс.), 2020 года - на 39,8% (26,2 тыс.).

В первом полугодии 2024 года вновь созданных компаний было больше, чем в первом полугодии 2022 года на 2,0% (111,6 тыс.), 2021 года - на 1,2% (112,4 тыс.), чем в первой половине 2020 года - на 15,3% (98,8 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в первом полугодии 2024 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 4,2% - до 2910.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 5,5%, до 89,8 тыс. с 85,1 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в первом полугодии 2024 года компаний 24% были удалены как недействующие (21,6 тыс., рост к прошлогоднему показателю на 48,2%), 65% - связи с недостоверными сведениями (58,0 тыс., снижение на 17,8%).

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в первом полугодии 2024 года уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2023 года на 8,6%, до 2015. Число компаний, созданных в результате реорганизации, за первые шесть месяцев 2024 года осталось на уровне аналогичного периода 2023 года - 775 компаний против 772.

Всего в первом полугодии 2024 года по всем основаниям прекращена деятельность 107,5 тыс. компаний, что на 2,8% меньше, чем в первой половине 2023 года (110,6 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом полугодии 2024 года увеличилось на 0,3% - до 2,618 млн с 2,610 млн (на 1 июля 2024 года снижение г/г на 0,9%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом полугодии 2023 года увеличилось на 0,3%, до 3,226 млн, г/г - уменьшилось на 0,4%.