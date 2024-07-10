Банки готовы выдавать "Семейную ипотеку" на новых условиях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ведущие российские банки объявили о готовности выдавать "Семейную ипотеку" на опубликованных Минфином условиях.

10 июля Минфин сообщил, что по поручению президента "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

Семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми льготная программа доступна при оформлении кредита на ИЖС с эскроу на всей территории России, а также на покупку квартир в 35 утвержденных Минфином регионах и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

"Мы сразу поддержали предложение по модернизации программы, важно обеспечить поддержку тем семьям и в тех регионах, которые наиболее в этом нуждаются. Также важно дополнение программы условием безопасного механизма эскроу при строительстве частного дома, это позволит сделать качественный рывок в развитии ИЖС, обеспечить защиту покупателям домов и повысить доверие к сегменту", - отметил зампред правления банка "ДОМ.РФ" Алексей Косяков.

Первые сделки по обновленной программе банк "ДОМ.РФ" проведет после вступления в силу решения Минфина. Сделки по заявкам, принятым с 1 июля, будут проведены при условии соответствия новым параметрам программы.

Сбербанк также подтвердил, что в ближайшее время запускает новые условия "Семейной ипотеки".

"Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития , так как жёсткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Минимальный размер процентной ставки по программе на Домклик теперь составит 6% с учетом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса - 20,1%. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах - 6 млн. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку со увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита - по рыночной.

Банк ВТБ также с 10 июля принимает заявки по новым условиям "Семейной ипотеки".

"В последний год "семейная" ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков - в нашем банке он вырос почти на 65% к маю.... В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров, - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"Семейная ипотека" оформляется по ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 млн рублей для остальных регионов России. В рамках комбинированной ипотеки можно увеличить сумму кредита до 30 и 15 млн рублей соответственно.