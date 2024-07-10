Поиск

Банки готовы выдавать "Семейную ипотеку" на новых условиях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ведущие российские банки объявили о готовности выдавать "Семейную ипотеку" на опубликованных Минфином условиях.

В РоссииПравительство РФ определило условия продления программы семейной ипотекиПравительство РФ определило условия продления программы семейной ипотекиЧитать подробнее

10 июля Минфин сообщил, что по поручению президента "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет.

Семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми льготная программа доступна при оформлении кредита на ИЖС с эскроу на всей территории России, а также на покупку квартир в 35 утвержденных Минфином регионах и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

"Мы сразу поддержали предложение по модернизации программы, важно обеспечить поддержку тем семьям и в тех регионах, которые наиболее в этом нуждаются. Также важно дополнение программы условием безопасного механизма эскроу при строительстве частного дома, это позволит сделать качественный рывок в развитии ИЖС, обеспечить защиту покупателям домов и повысить доверие к сегменту", - отметил зампред правления банка "ДОМ.РФ" Алексей Косяков.

Первые сделки по обновленной программе банк "ДОМ.РФ" проведет после вступления в силу решения Минфина. Сделки по заявкам, принятым с 1 июля, будут проведены при условии соответствия новым параметрам программы.

Сбербанк также подтвердил, что в ближайшее время запускает новые условия "Семейной ипотеки".

"Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становится более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жилье по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития , так как жёсткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Минимальный размер процентной ставки по программе на Домклик теперь составит 6% с учетом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса - 20,1%. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах - 6 млн. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку со увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита - по рыночной.

Банк ВТБ также с 10 июля принимает заявки по новым условиям "Семейной ипотеки".

"В последний год "семейная" ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков - в нашем банке он вырос почти на 65% к маю.... В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров, - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"Семейная ипотека" оформляется по ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 млн рублей для остальных регионов России. В рамках комбинированной ипотеки можно увеличить сумму кредита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

ВТБ Кирилл Царев Сбербанк Сергей Бабин Алексей Косяков ДОМ.РФ Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия в апреле-июне превысила обязательства ОПЕК+ на 560 тысяч б/с

ОПЕК+ в июне добывала на 110 тыс. б/с меньше плана - 35,5 млн б/с

ОПЕК+ в июне добывала на 110 тыс. б/с меньше плана - 35,5 млн б/с

Цена бензина на бирже снова пошла в рост после нескольких дней снижения

Цена бензина на бирже снова пошла в рост после нескольких дней снижения

HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ
Изменение налоговой системы

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $86,37/баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });