Mercedes-Benz во II квартале сократил чистую прибыль на 16% и выручку на 4%

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG во втором квартале сократил чистую прибыль и выручку на фоне снижения продаж автомобилей, а также ухудшил прогноз рентабельности на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2024 года составила 3,06 млрд евро против 3,64 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) опустилась на 19% - до 4,04 млрд евро, скорректированная EBIT - на 22%, до 4,05 млрд евро.

Выручка понизилась на 4% и составила 36,74 млрд евро.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, сократилась на 4% - до 27,17 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики, снизил выручку на 7%, до 4,77 млрд евро. Доход подразделения Mercedes-Benz Mobility уменьшился на 2% и составил 6,35 млрд евро.

Реализация легковых авто во втором квартале снизилась на 4% - до 496 712. В том числе продажи электромобилей сократились на 6%, до 89,963 тыс.

По итогам первого полугодия продажи легковых машин уменьшились на 6% - до 959 690 штук, электрокаров - на 4%, до 180 140.

Компания теперь ожидает, что в 2024 году рентабельность в сегменте легковых автомобилей составит 10-11%, тогда как ранее показатель ожидался в диапазоне 10-12%.

Рыночная стоимость Mercedes-Benz за последние три месяца упала на 14%, до 67,36 млрд евро, в то время как фондовый индекс DAX прибавил за этот период 2,1%.