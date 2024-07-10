Brent подорожала до $84,82 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли в рост на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

К 17:38 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,2%) - до $84,82 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,39 (0,5%) - до $81,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики. Резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей, что стало максимальным повышением за полгода.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с.