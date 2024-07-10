Поиск

Brent подорожала до $84,82 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли в рост на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

К 17:38 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,2%) - до $84,82 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,39 (0,5%) - до $81,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики. Резервы дистиллятов увеличились на 4,884 млн баррелей, что стало максимальным повышением за полгода.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 0,5 млн баррелей и рост резервов дистиллятов на 500 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть в текущем году на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с, в 2025 году - на 1,85 млн б/с, до 106,31 млн б/с.

Brent WTI ОПЕК США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая инфляция в РФ в июне выросла до 8,59%

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

Сбер сообщил, что субсидия для банков в рамках семейной ипотеки повышена на 0,5 п.п.

Изменение налоговой системы

Дума перенесла на 23 июля рассмотрение проекта, корректирующего ряд налогов

Количество занятых в РФ увеличилось на 2,7 млн человек с 2019 года

Количество занятых в РФ увеличилось на 2,7 млн человек с 2019 года

Индекс МосБиржи упал ниже 3000 пунктов, обновив минимум с декабря

Рынок акций РФ падает ускоренными темпами, индекс МосБиржи обвалился к 3000 п.

Рынок акций РФ падает ускоренными темпами, индекс МосБиржи обвалился к 3000 п.

"Синара" оценила весь проект ВСМ Москва-Петербург в 2,2 трлн рублей

Россия в апреле-июне превысила обязательства ОПЕК+ на 560 тысяч б/с

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });