Поиск

Brent подешевела до $84,37 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе днем в среду, трейдеры оценивают китайскую инфляционную статистику и ждут официальных данных о запасах топлива США.

К 14:31 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,34%) - до $84,37 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,23 (0,28%) - до $81,18 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Опрошенные rading Economics аналитики в среднем ждали повышения на 0,4%.

Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Цены производителей (индекс PPI) уменьшились в стране на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

Эти данные способствовали усилению опасений в отношении спроса, сказал MarketWatch аналитик XS.com Самер Хасн, чьи слова приводит .

Минэнерго США объявит данные о запасах нефти в стране в 17:30 по Москве. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали их снижение за неделю на 1,9 млн баррелей.

Brent API WTI США КНР Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия в апреле-июне превысила обязательства ОПЕК+ на 560 тысяч б/с

ОПЕК+ в июне добывала на 110 тыс. б/с меньше плана - 35,5 млн б/с

ОПЕК+ в июне добывала на 110 тыс. б/с меньше плана - 35,5 млн б/с

Цена бензина на бирже снова пошла в рост после нескольких дней снижения

Цена бензина на бирже снова пошла в рост после нескольких дней снижения

HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ

Два венчурных фонда привлекли почти $6 млрд для инвестиций в ИИ
Изменение налоговой системы

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Индия стала первым для РФ рынком по поставкам нефти

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2024 году до $86,37/баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });