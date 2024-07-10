Brent подешевела до $84,37 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе днем в среду, трейдеры оценивают китайскую инфляционную статистику и ждут официальных данных о запасах топлива США.

К 14:31 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,34%) - до $84,37 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,23 (0,28%) - до $81,18 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Опрошенные rading Economics аналитики в среднем ждали повышения на 0,4%.

Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Цены производителей (индекс PPI) уменьшились в стране на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

Эти данные способствовали усилению опасений в отношении спроса, сказал MarketWatch аналитик XS.com Самер Хасн, чьи слова приводит .

Минэнерго США объявит данные о запасах нефти в стране в 17:30 по Москве. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали их снижение за неделю на 1,9 млн баррелей.