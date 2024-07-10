Поиск

Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду.

Трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве уменьшились на $0,27 (0,32%) до $84,39 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $1,09 (1,3%) и достигла $84,66 за баррель – минимума с 17 июня.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени потеряли в цене $0,2 (0,25%) - до $81,21 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,92 (1,1%) и составила минимальные с 26 июня $81,41 за баррель.

Пока влияние урагана "Берил" на спотовые рынки нефти и газа "кажется ограниченным, и, что критически важно, вскоре ожидается полное восстановление операций, в связи с чем существенного влияния на финансовые рынки энергоносителей не ожидается", приводит MarketWatch мнение соредактора Sevens Report Research Тайлера Ричи.

По его словам, заранее приостановившие работу НПЗ либо уже запущены вновь, либо запускаются, а движение по Хьюстонскому судоходному каналу должно полностью восстановиться в среду.

"Берил" лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тыс. авиарейсов, пишет MW.

Между тем Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с.

При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 по московскому времени среды.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны

Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны
Военная операция на Украине

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Что произошло за день: вторник, 9 июля

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

Моди принял приглашение Путина принять участие в саммите БРИКС

Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен

Швейцария ввела санкции против 155 физлиц и компаний из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });