Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду.

Трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве уменьшились на $0,27 (0,32%) до $84,39 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $1,09 (1,3%) и достигла $84,66 за баррель – минимума с 17 июня.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени потеряли в цене $0,2 (0,25%) - до $81,21 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,92 (1,1%) и составила минимальные с 26 июня $81,41 за баррель.

Пока влияние урагана "Берил" на спотовые рынки нефти и газа "кажется ограниченным, и, что критически важно, вскоре ожидается полное восстановление операций, в связи с чем существенного влияния на финансовые рынки энергоносителей не ожидается", приводит MarketWatch мнение соредактора Sevens Report Research Тайлера Ричи.

По его словам, заранее приостановившие работу НПЗ либо уже запущены вновь, либо запускаются, а движение по Хьюстонскому судоходному каналу должно полностью восстановиться в среду.

"Берил" лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тыс. авиарейсов, пишет MW.

Между тем Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с.

При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные о резервах будут опубликованы в 17:30 по московскому времени среды.