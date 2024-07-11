Поиск

МЭА оценило превышение плана по добыче странами ОПЕК+ в июне в 580 тысяч б/с

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в июне добывали 34,43 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,85 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства.

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 580 тысяч б/с. Относительно мая страны объединения сократили нефтепроизводство на 50 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в июне составила 21,63 млн б/с, что на 410 тыс. б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 170 тысяч б/с сверх разрешенного уровня - 14,38 млн б/с (12,8 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение разрешенного уровня добычи нефти в июне зафиксировано в ОАЭ - на 370 тысяч б/с, Ираке - на 260 тысяч б/с, Казахстане - на 110 тысяч б/с. Россия превысила целевой уровень в прошлом месяце на 240 тысяч б/с, добывав 9,22 млн б/с.

В то же время, ряд стран не дотянул до целевого уровня, в частности, Саудовская Аравия, добывавшая 8,85 млн б/с при плане 8,98 млн б/с. Также ниже необходимого уровня добывала Нигерия - на 180 тысяч б/с, Азербайджан - на 60 тысяч б/с.

МЭА ожидает, что с учетом постепенной отмены с четвертого квартала добровольных сокращений ряда стран ОПЕК+ добыча нефти альянса во втором полугодии будет на 560 тысяч б/с выше июньского уровня. Тем не менее, миру в третьем квартале будет не хватать 800 тысяч б/с нефти ОПЕК+, в четвертом - 400 тысяч б/с.

МЭА ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владельцам российских бумаг рекомендовали вывести их из Казахстана

Банк России расширил перечень признаков мошеннических банковских операций

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2%

Brent подорожала до $85,77 за баррель

Минфин предложил разрешить биржам торги цифровой валютой для узкого круга инвесторов

Годовая инфляция в РФ в июне выросла до 8,59%

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Росстат отметил подорожание картофеля в июне к маю на треть

Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

Сбер сообщил, что субсидия для банков в рамках семейной ипотеки повышена на 0,5 п.п.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });