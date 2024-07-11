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МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 12 тыс. б/с
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года вырастет на 974 тыс. б/с. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 962 тыс. б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 12 тыс. б/с.

Агентство понизило свои ожидания по спросу в 2023-2025 годах. По мнению аналитиков, в прошлом году он составил 102,09 млн б/с (июньская оценка - 102,24), в 2024-м же ожидается на уровне 103,06 млн б/с (предыдущая оценка - 103,2 млн б/с), а в 2025-м - 104,04 млн б/с (оценка в июне - 104,23 млн б/с).

Таким образом, аналитики МЭА понизили на 52 тыс. б/с свои ожидания по росту мирового нефтяного спроса в 2025 году: с 1,03 млн б/с до 979 тыс. б/с.

Одной из причин пересмотра оценок МЭА называет более слабые темпы роста спроса на нефть во втором квартале. По оценке аналитиков, он составил 710 тыс. б/с - это самый низкий показатель с четвертого квартала 2022 года. Эксперты убеждены, что данный факт является следствием нормализации темпов роста после пандемии и возвратом к динамике 2010-х годов.

Потребление нефти в Китае, долгое время являвшегося двигателем роста мирового спроса, снизилось в апреле и мае и теперь за II кв. 2024 года оценивается немного ниже, чем годом раньше. Это резко контрастирует с ростом на 1,5 млн б/с в 2023 году и на 740 тыс. б/с в I кв. 2024 года.

"Доминирование Китая, на долю которого в прошлом году пришлось 70% мирового прироста спроса, исчезает. В 2024 и 2025 годах этот показатель снизится примерно до 40%, при этом большее значение приобретут такие развивающиеся экономики, как Индия и Бразилия. Диверсификация отмечается и в потребляемых нефтепродуктах: доля авиакеросина в структуре мирового прироста снизилась с 50% в прошлом году до менее 30% в текущем", - говорится в отчете.

По оценке аналитиков, спрос на топливо для промышленности и нефтехимическое сырье во втором квартале был особенно слабым. Напротив, данные о поставках газойля и нафты в страны ОЭСР оказались выше, чем ожидалось, что потенциально сигнализирует о многообещающем восстановлении слабого промышленного сектора Европы. Ожидания роста мирового спроса на нефть не изменились: на 970 тыс. б/с в 2024 году и на 980 тыс. б/с в 2025 году.

В то же время мировые поставки нефти имели тенденцию к росту, добыча во II кв. 2024 года выросла на 910 тыс. б/с по сравнению с I кв. 2024 года - во главе с США. Прогнозируется, что в III квартале 2024 года производство вырастет еще на 770 тыс. б/с, при этом страны, не входящие в ОПЕК+, обеспечат прирост в 600 тыс. б/с. В целом в 2024 году рост мировых поставок нефти прогнозируется в среднем на 770 тыс. б/с, что приведет к их увеличению до рекордных 103 млн б/с.

Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, вырастет на 1,5 млн б/с, а в ОПЕК+ она снизится на 740 тыс. б/с.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в мае выросли четвертый месяц кряду - на 23,9 млн баррелей. В основном это произошло за счет роста запасов на суше - на 41,3 млн баррелей, при этом резервы в танкерах сократились на 17,3 млн баррелей.

МЭА нефть
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