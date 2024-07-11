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Девелопер "АПРИ" установил ценовой диапазон IPO в 8,8-9,7 рубля на акцию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон IPO девелопера ПАО "АПРИ" установлен на уровне 8,8-9,7 рубля/акция, сообщает сайт компании.

Предполагается, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5-1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%.

Отмечается, что предложенный диапазон цены соответствует капитализации 10-11 млрд рублей.

Период сбора заявок - 22 июля - 29 июля. Начало торгов назначено на 30 июля.

Компания 3 июля объявила о намерении провести IPO на "Мосбирже".

Размер лота составит 10 акций. В рамках размещения предусмотрен локап-период на 6 месяцев для мажоритарного акционера. Механизм поддержания цены - стабилизация в объеме 10% от размера IPO.

"АПРИ" напоминает, что размещение пройдет в формате cash-in, листинг предусмотрен во 2-м котировальном списке Мосбиржи.

Как сообщалось, "АПРИ" планировал в ходе IPO предложить инвесторам от 5% до 10% капитала компании.

Банк России 25 июня зарегистрировал дополнительный выпуск 115 млн 236,593 тыс. обыкновенных акций "АПРИ" номиналом 1 рубль каждая под IPO.

По данным отчета по МСФО за 2023 год, уставный капитал "АПРИ" составляет 1 млрд 24,763 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль каждая.

Компания также утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой на дивиденды будет направляться до 50% чистой прибыли по МСФО.

Согласно проспекту допэмиссии, в настоящее время материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс" - владеет 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% принадлежит Виктору Иванову.

43,7353% "ОК-Финанс" принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,9539% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент "АПРИ" Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья, доля рынка в 2023 году - около 30%. В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и о. Русском во Владивостоке, Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК "АПРИ" увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тыс. кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.

АПРИ Мосбиржа
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