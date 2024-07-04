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Девелопер "АПРИ" в преддверии IPO перерегистрировался в ПАО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Девелопер "АПРИ", планирующий до конца лета провести IPO, перерегистрировался в публичное акционерное общество (ПАО), сообщается в ЕГРЮЛ.

Соответствующая запись была внесена в Единый госреестр юридических лиц 3 июля.

"АПРИ" 3 июля объявил о планах провести IPO на "Московской бирже", в ходе размещения инвесторам будут предложены от 5% до 10% капитала компании. Ожидается включение акций во второй (котировальный) уровень листинга и в Сектор роста "Мосбиржи".

Банк России 25 июня зарегистрировал дополнительный выпуск 115 236 593 обыкновенных акций "АПРИ" номиналом 1 рубль каждая под IPO.

Компания также утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой на дивиденды будет направляться до 50% чистой прибыли по МСФО.

По данным отчета по МСФО за 2023 год, уставный капитал "АПРИ" составляет 1 024,763 млн рублей. Он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль каждая.

Как сказано в проспекте допэмиссии, в настоящее время материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс" - владеет 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% - принадлежит Виктору Иванову.

43,7353% "ОК-Финанс" принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,9539% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент "АПРИ" Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья, доля рынка в 2023 году - около 30%. В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и о. Русском во Владивостоке, планируются к реализации проект в Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК "АПРИ" увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тыс. кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.

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