Акционеры "АПРИ" в сентябре могут избрать новый совет директоров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "АПРИ", планирующего до конца июля провести IPO на "Московской бирже", на внеочередном собрании 10 сентября рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров и избрании нового, сообщила компания.

Собрание пройдет в форме заочного голосования. Реестр для участия в нем будет закрыт по данным на 23 июля.

Согласно проспекту эмиссии акций "АПРИ", в настоящее время в совет директоров компании входят шесть человек, ни один из них не имеет статуса независимого директора. Так, в совет директоров компании входят председатель совета ПАО, генеральный директор его материнской компании - ООО "ОК-Финанс" Алексей Овакимян, генеральный директор ПАО Владимир Савченков, бывший гендиректор ООО ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, директор "Ассоциации независимых центров экономического анализа" Дмитрий Толмачев, бывший главный советник Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин, генеральный директор ООО "Клиника "Источник" Александр Букреев.

"АПРИ" проведет IPO на "Московской бирже" в формате cash-in. Ценовой диапазон установлен на уровне 8,8-9,7 рубля на акцию. Период сбора заявок - 22 июля - 29 июля. Начало торгов акциями назначено на 30 июля. Предполагается, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5-1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Листинг предусмотрен во 2-м котировальном списке Мосбиржи.

Банк России 25 июня зарегистрировал дополнительный выпуск 115 236 593 обыкновенных акций "АПРИ" номиналом 1 рубль каждая под IPO.

По данным отчета по МСФО за 2023 год, уставный капитал "АПРИ" составляет 1 024,763 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль каждая.

Компания также утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой на дивиденды будет направляться до 50% чистой прибыли по МСФО.

Согласно проспекту допэмиссии, в настоящее время материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс" - владеет 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% принадлежит Виктору Иванову.

43,7353% "ОК-Финанс" принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,9539% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент "АПРИ" Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья, доля рынка в 2023 году - около 30%. В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и о. Русском во Владивостоке, Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК "АПРИ" увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тысячи кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.