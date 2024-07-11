Costco сохранила квартальные дивиденды на уровне $1,16 на акцию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Costco Wholesale, оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, принял решение сохранить размер квартальных дивидендов на уровне $1,16 на акцию, сообщила компания.

Выплаты пройдут 9 августа, закрытие реестра акционеров назначено на 26 июля.

Компания также сообщила о росте выручки за пять недель, завершившихся 7 июля, на 7,4% относительно того же периода прошлого года - до $24,48 млрд. Сопоставимые продажи повысились на 5,3%, в том числе в США - на 5,6%, в Канаде - на 5,2%, в других странах - на 4,3%.

С начала текущего года выручка увеличилась на 6,9% и составила $210,55 млрд. Сопоставимые продажи поднялись на 5,4%.

Котировки акций Costco растут на 2,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 34% (до $392 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 24%.

В сетb Costco 882 магазина-склада по всему миру, в том числе 609 в США и Пуэрто-Рико, 108 в Канаде. Компания также является оператором сайтов электронной торговли в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.