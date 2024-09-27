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Costco увеличил квартальную чистую прибыль на 9%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Costco Wholesale, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 9%, однако его выручка не оправдала ожиданий экспертов.

В квартале, который завершился 1 сентября, чистая прибыль компании составила $2,354 млрд, или $5,29 на акцию, по сравнению с $2,160 млрд, или $4,86 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась на 1% - до $78,185 млрд с $77,43 млрд годом ранее.

Сопоставимые продажи повысились на 5,4%, показатель без учета продаж бензина и валютных колебаний увеличился на 6,9%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Costco на уровне $5,08 на акцию при выручке в $79,91 млрд и росте сопоставимых продаж на 5,7%.

Сопоставимые продажи Costco в США в отчетном квартале поднялись на 5,3%, в Канаде - на 5,5%, на остальных рынках - на 5,7%. Интернет-продажи компании в целом подскочили на 18,9%.

В сеть Costco входит 891 магазин-склад по всему миру, в том числе 614 в США и Пуэрто-Рико, а также интернет-магазинами в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.

Costco Пуэрто-Рико США Канада
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