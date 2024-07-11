Экспорт вина из Грузии в I полугодии вырос на 24%

Поставки грузинского вина в Россию выросли на 36%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экспорт вина из Грузии в первом полугодии 2024 года в стоимостном выражении составил $156,7 млн, увеличившись на 24% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщило издание commersant.ge со ссылкой на данные Национального агентства вина.

В натуральном выражении экспорт вина увеличился на 26%, до 54,5 млн литров.

По данным Национального агентства вина, 75% грузинского вина направляется в Россию. За январь-июнь 2024 года в Россию был экспортирован 41 млн литров вина (рост на 36,7%) на сумму $111,1 млн (рост на 35,8%).

В 2023 году экспорт вина из Грузии вырос в стоимостном выражении на 2,6%, до $259 млн при снижении поставок в натуральном выражении на 12%, до 89,5 млн литров. Поставки в Россию в прошлом году составили 62,2 млн литров (снижение на 10,9%) на $168,3 млн (рост на 4,7%).