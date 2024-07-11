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Количество туристов из РФ в Грузию в I полугодии сократилось на 8,7%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Грузию в I полугодии 2024 года посетило 527,519 тыс. визитеров из РФ, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Национальная администрация туризма Минэкономики республики.

При этом в целом количество иностранных туристов в Грузии в первом полугодии текущего года выросло на 5,6% до 3 млн 21,067 тыс.

Российские туристы остались на втором месте по численности в январе-июне 2024 года, на первом - турецкие (623,972 тыс. человек, рост на 7,1%). Далее следуют Армения (387,691 тыс., снижение на 2,4%), Израиль (126,213 тыс., рост на 18,5%), Азербайджан (99,472 тыс., рост на 16%), Казахстан (70,298 тыс., рост на 21,7%), Иран (61,961 тыс., рост на 21,7%), Индия (57,747 тыс., рост на 64,3%), Украина (67,04 тыс., снижение на 23,3%), замыкает топ-10 Белоруссия (43,668 тыс., снижение на 2%).

Количество туристов из стран ЕС в первом полугодии выросло на 13,3% до 183,355 тыс.

В 2023 году страну посетили 7,07 млн международных путешественников, что на 30,3% превысило показатель 2022 года.

Грузинские власти ожидают в этом году роста числа иностранных туристов до 7,9 млн человек и увеличения доходов от туризма до $4,5 млрд с $4,3 млрд в прошлом году.

РФ Грузия
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