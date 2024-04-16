Импорт алкогольной продукции в Россию в 2023 году вырос на 6,5%,

Экспорт алкоголя снизился на 36,6% до 25,1 млн дал

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году импортировала 102 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 6,5% больше, чем в 2022 году, сказано в презентации руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина. Он представил ее в Совете Федерации.

В том числе импорт маркируемого алкоголя вырос на 5,4%, до 60 млн дал, немаркируемого - на 8%, до 42 млн дал.

Водку в Россию в основном ввозили из Белоруссии (85,9% поставок), Финляндии (3,9%), Казахстана (3,1%), Франции (2,9%), Швеции (1,7%). Основными поставщиками коньяка были Армения (61,7%) и Грузия (22,5%). Доля Франции в импорте этого напитка составила 7,4%, Испании - 2,8%.

Более половины поставок виски пришлось на Великобританию (53,9%). Доля США составила 13,8%, Ирландии - 10,5%.

Виноградные вина импортировались в основном из Испании (17%), Италии (15,8%), Грузии (15,8%), Португалии (13%), Абхазии (10,4%). Основным поставщиком игристых вин была Италия (70,8%), за ней следуют Франция (13,4%) и Испания (8,3%). Ликерные вина больше всего ввозились из Узбекистана (42,5%) и Португалии (34,1%).

Из напитков брожения наиболее крупные партии сидра импортировались из Белоруссии (68,8%) и Великобритании (10%), а также Франции, Испании и Бельгии. Основными поставщиками пуаре были Эстония (44%) и Франция (31%).

Слабоалкогольные напитки поступали из Сербии (41,8%), Италии (30,8%), Испании (18,2%), США (8,3%), Японии (1,1%).

Экспорт алкогольной продукции в 2023 году снизился на 36,6%, до 25,1 млн дал.

С июля 2021 года в России проходит эксперимент по маркировке импортного алкоголя федеральными спецмарками, Алешин сообщил, что за это время число участвующих в нем регионов выросло с 1 до 11, таможенных складов - с 2 до 53, импортеров - с 6 до 162.

В связи с этим сенаторы подняли вопрос о необходимости перехода от эксперимента к полной маркировке импортного алкоголя на территории России. Алешин поддержал это предложение, отметив, что "надо жестко вводить дату", после которой маркировка импортного алкоголя за рубежом будет невозможна.

Ранее о необходимости полного перевода маркировки на территорию России говорил и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее маркировка импортного алкоголя разрешалась исключительно до ввоза на территорию России на заводах-изготовителях или на складах, расположенных обычно в странах Балтии (Литва, Латвия). Из-за этого у импортеров возникали дополнительные риски, связанные с формированием логистической цепочки поставок, обеспечением дополнительного страхования грузов. Возникал риск отказа в такой маркировке на территориях западных стран.

Эксперимент должен был завершиться 31 мая 2024 года. В марте 2024 года был принят закон о продлении эксперимента до 31 мая 2026 года. Сейчас он проводится на территории Москвы, Петербурга, Московской, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областей, Краснодарского края и Татарстана.