В операционной "дочке" Fix Price сменился гендиректор

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ООО "Бэст Прайс" (основная операционная "дочка" Fix Price) сменила гендиректора.

По данным ЕГРЮЛ, с 1 июля компанию возглавил Владимир Погонин.

Ранее возглавлявший ООО "Бэст Прайс" Дмитрий Кирсанов назначен на должность управляющего директора Fix Price Group, которая сейчас находится в процессе редомициляции в Казахстан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ритейлера.

Владимир Погонин присоединился к Fix Price в 2019 году в роли директора департамента недвижимости. В 2021 году был назначен на должность директора департамента управления магазинами. До Fix Price он работал в розничной торговле на различных должностях, в том числе управляющих, начиная с 2000 года.

Акционеры Fix Price в ноябре 2023 года года одобрили редомициляцию холдинговой компании с Кипра в Казахстан при условии сохранения листинга в Лондоне и Москве. Компанию планируется зарегистрировать на территории Международного финансового центра "Астана" в Казахстане ("МФЦА").

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец марта сеть объединяла 6,545 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.