BNY Mellon во II квартале увеличил чистую прибыль на 9%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 2,1%.

Чистая прибыль банка в отчетный период составила $1,17 млрд, или $1,52 в расчете на акцию, против $1,073 млрд, или $1,31 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $1,51 на акцию с $1,38.

Выручка выросла до $4,597 млрд с $4,504 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль банка на уровне $1,42 на акцию при выручке в $4,53 млрд.

Чистый процентный доход BNY Mellon в минувшем квартале сократился на 6,4% - до $1,03 млрд. Комиссионный доход вырос на 4,3% и достиг $3,398 млрд.

Активы под управлением банка на конец июня составляли $2,05 трлн, увеличившись за год на 7% за счет повышения стоимости активов, говорится в сообщении. Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon выросли на 6% - до $49,5 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) на конец второго квартала равнялся 14,1% против 14,2% на конец 2023 года. Показатель CET1 снизился до 11,4% с 11,5%.

За минувший квартал банк вернул акционерам $923 млн, в том числе выплатив дивиденды объемом $322 млн и выкупив акции на сумму $601 млн.

За последние три месяца капитализация BNY увеличилась на 11,7% (до $46 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 7,4%.