"Группа Астра" и Холдинг Т1 создадут новый программный стек для видеоконференций

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Группа Астра" и российский мультипродуктовый вендор НОТА (входит в Холдинг Т1) заключили соглашение о партнерстве, предусматривающее совмещение платформы корпоративных коммуникаций DION с мобильной операционной системой Astra Linux и почтовым сервером RuPost, сообщает пресс-служба "Группы Астра".

"Стороны договорились вести активную совместную деятельность по импортозамещению: реализовывать проекты миграции на отечественный софт, в том числе предназначенный для мобильных устройств, и развивать экосистему совместимых решений. В частности, планируется обеспечить интеграцию платформы корпоративных коммуникаций DION с операционной системой Astra Linux Mobile и почтой RuPost, - сказано в сообщении.

Применение программного стека позволит выстроить эффективную мобильную работу персонала и проводить видеоконференции с помощью отечественных технологий, считают в компании.

Эксперты вендоров будут участвовать в пилотном тестировании программного обеспечения в профильных рабочих группах, а также просветительских и образовательных мероприятиях, направленных на популяризацию и внедрение российского софта.

"Интеграция с RuPost и мобильной операционной системой Astra Linux - еще один шаг на пути технологического развития DION, который сделает функционал платформы более доступным и удобным. В современном мире, когда мобильные приложения по частоте использования можно сравнить с десктопными версиями, это позволит решать рабочие задачи - ставить встречи и оперативно реагировать на письма - в режиме реального времени. При этом бизнес, используя российское программное обеспечение, остается в защищенном контуре, минимизируя всевозможные риски", - сказал замгендиректора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам Холдинга Т1 Антон Спирин.

Директор директора по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрей Климов отметил, что "Группа Астра" уже сотрудничает с вендором НОТА в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra. "Пришло время вывести наше взаимодействие с НОТА на новый уровень, и теперь мы собираемся интегрировать популярную платформу корпоративных коммуникаций DION, на которую, кстати, "Группа Астра" перешла с Zoom, с нашей мобильной операционной системой и RuPost. Понимая, что миграция на новые технологии, особенно замена сразу нескольких взаимосвязанных продуктов - это совсем не простой процесс, наши эксперты будут предоставлять заказчикам услуги поддержки, включая адаптацию программного обеспечения в их индивидуальные инфраструктуры и задачи", - сказал он.

Климов отметил, что такой комплексный подход позволит сделать импортозамещение максимально быстрым и комфортным для конечных пользователей, даст им возможность концентрироваться на развитии своего бизнеса и избавит от рисков, связанных с внешней конъюнктурой.