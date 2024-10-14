Продажи "Группы Астра" за девять месяцев выросли на 98% до 10 млрд рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем отгрузок ПАО "Группа Астра" по итогам первых девяти месяцев 2024 года составил 10,1 млрд рублей, что на 98% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Группа Астра" отмечает, что ее бизнес имеет ярко выраженную сезонность: более 50% отгрузок традиционно приходится на IV квартал.

Рост объема отгрузок (этот управленческий показатель базируется на показателе выручки по РСБУ, не учитывает премии за достижение определенного объема продаж, не включает в себя НДС) компания объясняет расширением клиентской базы, а также развитием продуктов экосистемы и сервисов.

"В III квартале группа также продолжила работу по внедрению собственных решений в IT-ландшафты крупнейших организаций России: Банка ВТБ, Сбербанка, "АЛРОСА", "Европлана" и многих других", - отметила финансовый директор "Группы Астра" Елена Бородкина,.

Также в отчетном периоде компания выпустила ряд новых продуктов - Astra Monitoring, Astra Cloud Astra и Helius.Astra (программно-аппаратные комплексы, предназначены для малого и среднего бизнеса). Кроме того, в августе 2024 года компания выпустила новую версию флагманской ОС - Astra Linux 1.8.

"Группа Астра" продолжает следовать намеченному плану роста и реализовывать объявленную весной этого года цель трехкратного роста бизнеса к концу 2025 года, - сказала Бородкина. - Компания активно инвестирует в усиление собственной разработки и команды, что выступает базой в обеспечении устойчивого роста бизнеса на средне- и долгосрочном горизонте".

Отчет о финансовых показателях за III квартал по МСФО "Группа Астра" планирует опубликовать в конце ноября.

В I полугодии 2024 года выручка компании выросла до 4,9 млрд рублей, что на 58% больше показателя за аналогичный период прошлого года (3,1 млрд рублей). При этом объем отгрузок составил 5,53 млрд рублей (рост на 64%).

EBITDA сохранилась на уровне 2023 года и составила 1,049 млрд рублей (1,031 млрд рублей годом ранее). Чистая прибыль "Группы Астра" выросла до 1,4 млрд рублей с 1,16 млрд рублей в I половине прошлого года.

ПАО "Группа Астра" было образовано в сентябре 2023 года из АО "Группа Астра". Последнее было создано в 2021 году для консолидации компаний группы. Реорганизация проводилась в 2021-2022 годах и была завершена в декабре 2022 года. В настоящее время ПАО полностью или частично владеет 18 ИТ-компаниями из России и Белоруссии.

Выручка "Группы Астра" по итогам 2023 года составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль - 3,6 млрд рублей. При этом объем отгрузок в 2023 году вырос до 11,2 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.