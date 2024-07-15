Burberry поменяет CEO и приостановит выплату дивидендов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", меняет главного исполнительного директора и приостанавливает выплату дивидендов на фоне слабых результатов за первый квартал 2025 финансового года, сказано в пресс-релизе компании.

Джонатан Акеройд покидает пост CEO немедленно. Его место займет Джошуа Шульман, ранее возглавлявший модные бренды Michael Kors и Coach.

Выручка Burberry в первом финквартале, завершившемся 29 июня, составила 458 млн фунтов ($595 млн), что на 22% ниже показателя сопоставимого квартала предыдущего фингода. Показатель без учета колебаний валютных курсов упал на 20%.

Председатель совета директоров компании Герри Мерфи назвал результаты первого финквартала "разочаровывающими", отметив, что ситуация на рынке товаров класса "люкс" оказалась более сложной, чем ожидалось.

Burberry может зафиксировать операционный убыток в первом финполугодии, если негативный тренд в отрасли сохранится в течение второго финквартала, заявил Мерфи. В этих условиях операционная прибыль по итогам всего 2025 фингода, вероятно, будет ниже текущих ожиданий.

В связи с этим компания решила не выплачивать дивиденды в 2025 фингоду.

Burberry сокращает расходы и готовит ряд других шагов, которые, как ожидается, позволят ей улучшить результаты во второй половине текущего финансового года.

Акции компании теряют в цене 15,4% в ходе торгов в понедельник. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 47%.

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирменным отличием продукции компании является "клетка", в которой применяются красный, чёрный, белый и песочный цвета.