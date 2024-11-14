Burberry в I финполугодии получила убыток и выручку лучше прогноза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса люкс, в первом полугодии 2025 финансового года получила доналоговый убыток, снизив выручку на 22%.

Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговый убыток за 26 недель, завершившихся 28 сентября 2024 года, составил 80 млн фунтов стерлингов ($101,4 млн) по сравнению с прибылью в 219 млн фунтов годом ранее.

Скорректированный операционный убыток составил 41 млн фунтов против прибыли в 223 млн фунтов годом ранее.

Выручка понизилась до 1,09 млрд фунтов с 1,4 млрд фунтов. Без учета колебаний валютных курсов показатель уменьшился на 20%.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, составлял 45 млн фунтов для скорректированного операционного убытка и 1,08 млрд фунтов для выручки.

Сопоставимые розничные продажи снизились на 20% в минувшем финполугодии.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель упал на 25% (в том числе в материковом Китае - на 24%), в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) - на 13%, в Северной и Южной Америке - на 21%.

Компания отметила, что принимает "экстренные меры для стабилизации бизнеса и создания условий для возвращения к устойчивому, прибыльному росту", однако на фоне макроэкономической неопределенности и приближения праздников пока нельзя сказать, компенсируют ли полностью результаты второго финполугодия скорректированный операционный убыток первого финполугодия.

При этом Burberry уверена, что со временем сможет вернуть годовую выручку на уровень 3 млрд фунтов.

В текущем фингоду компания ожидает снижения оптовой выручки на 35%.

Ее акции дорожают на 14% в ходе торгов в четверг.