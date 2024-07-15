Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Запасы есть, НПЗ скоро выйдут из ремонтов, сказал вице-премьер

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рынок очень чувствительно реагирует на ситуацию с ремонтной кампанией на НПЗ и поставками бензина Аи-95, но запасы созданы, а объемы производства скоро восстановятся, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"Несколько напряглась ситуация по бензину Аи-95, но мы эти вопросы решаем", - сказал он.

"Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти из ремонтов, и объемы будут как прежде. Сейчас проблем у нас нет. Специально созданы для этого запасы, но рынок реагирует, как есть, на общую ситуацию с ремонтной кампанией. К сожалению, на сегодня рынок достаточно чувствительный. Мы будем его успокаивать. Ничего страшного не происходит", - заметил вице-премьер.

Практически непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня. Наиболее чувствительна динамика по Аи-95, биржевая стоимость которого уже превысила 70 тыс. руб./т. Участники рынка связывают такую тенденцию с опасениями дефицита предложения в условиях открытого экспорта, которые накладываются на период летних отпусков.

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