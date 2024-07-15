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Стоимость тонны 95-го бензина на бирже превысила 70 тыс. руб.

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Биржевая цена Аи-95 по итогам торгов в понедельник превысила 70 тыс. руб./т, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов 15 июля стоимость 95-го бензина на площадке выросла на 1,16%, до 70 481 руб./т. Биржевая цена 92-го, в свою очередь, практически не претерпела изменений, снизившись всего на 0,09%, до 55 785 руб./т. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

Практически непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня на опасениях участников рынка относительно дефицита предложения в условиях открытого экспорта. Так, Аи-92 с начала июня подорожал на 20%, Аи-95 - на 34%.

Минэнерго, в свою очередь, ранее констатировало, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильна: объемы производства как бензина, так и дизельного топлива достаточны для полного удовлетворения внутреннего спроса в высокий сезон. Ведомство также ожидает увеличение выпуска бензина в третьей декаде июля на 15-20 тыс. тонн за счет возобновления работы после плановых ремонтов двух НПЗ в южной и средней частях России.

Аи-92 Аи-95 СПбМТСБ
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