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"ЛУКОЙЛ" отчитался о сокращении парниковых выбросов в 2023 году на 10,8%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в 2023 году сократил выбросы парниковых газов по прямым и косвенным показателям (Охватам 1 и 2) на 10,8% к уровню 2022 года, до 41,8 млн тонн эквивалента СО2, и на 17,8% относительно базового 2017 года, говорится в отчете компании по устойчивому развитию.

Наибольшая часть эмиссии приходится на сектор "Нефтепереработка и нефтехимия", где за год удалось снизить прямые выбросы на 27%, до 15,4 млн т СО2-экв. В сфере "Геологоразведка и добыча" объем выбросов здесь по Охвату 1 сократился с 13,1 млн т СО2-эквивалента до 12,9 млн т (на 1,7%). Доля удельных выбросов сегмента по двум охватам за 2023 выросла на 1% и составила 22,4 кг СО2-эквивалента на баррель нефтяного эквивалента.

При этом доля выбросов метана по группе "ЛУКОЙЛ", рассчитанная от объема выбросов по Охвату 1 в 2023 году по отношению к данным 2017 года, сократилась с 3,5% до 0,9% в основном благодаря реализации программы по рациональному использованию попутного нефтяного газа, поясняет компания. В частности, объем сжигания ПНГ на факеле сократился на 17% по отношению к 2022 году и на 37% по отношению к 2017 году.

Целью компании является сокращение контролируемых выбросов ПГ (Охват 1 + Охват 2) не менее чем на 20% относительно уровня 2017 года.

Охватом 1 обозначаются прямые выбросы парниковых газов от собственных источников предприятия. Охват 2 - косвенные энергетические выбросы, связанные с покупкой электроэнергии, тепловой энергии и пара.

ЛУКОЙЛ
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