"Аэрофлот" и S7 видят риски удорожания билетов при установлении ценовых границ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Предложенная депутатами инициатива по установлению границ стоимости авиабилетов может привести к их удорожанию для большинства пассажиров, считают в "Аэрофлоте" и S7.

"Пару слов скажу по поводу инициативы ограничить пределы тарифов. У нас 80% перевозок реализуется по тарифам ниже себестоимости, 20% - выше и из них, условно говоря, 3% - по максимальным тарифам. Если мы ограничим максимальные тарифы, то за это заплатят самые низкоплатежные пассажиры, потому что у авиакомпании просто нет ресурсов компенсировать то, что мы ограничим", - сказал директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов в ходе совещания о повышении доступности авиаперевозок в Совете Федерации в понедельник.

Его поддержал коммерческий директор группы S7 Константин Пьянков.

"Коллеги из "Аэрофлота" говорили, что у них 80% (продаж - ИФ) с отрицательной экономикой - у нас все-таки 70% билетов в первом полугодии текущего года продавались ниже себестоимости (...) На самом деле, на глубине продаж более двух недель фактически все билеты продаются с некоторым дисконтом от себестоимости. И только за счет пассажиров, которые покупают на короткой глубине, мы компенсируем эту упущенную выгоду, - сказал Пьянков. - Соответственно, если у нас появятся некоторые ограничения по стоимости билетов для этих "крайних" (поздно покупающих билеты - ИФ) пассажиров, то мы будем вынуждены ограничить и пассажиров, которые покупают заранее".

"Как бы это грубо ни звучало, но за вот это меньшинство людей заплатит большинство (...) Поэтому здесь очень важно задаться вопросом, что такое доступность: это когда дешево или это когда есть? Понятно, что это где-то в балансе", - сказал Пьянков.

Предложения по установлению границ стоимости авиабилетов планируется подготовить до конца этого года, сообщал ранее председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. "Мы некоторые предложения выслушали от других фракций, и по ним можно в дальнейшим поработать и, может быть, дать свои предложения в конце года - какой тариф должен быть минимальный, какой максимальный. И мы дальше будем вести этот вопрос, чтобы граждане России, которые пользуются авиацией и железной дорогой, где принимает участие государство, видели, как формируется тариф на проезд", - говорил Москвичев. Разработкой предложений, по его словам, займется созданная при комитете рабочая группа.

На большинстве рейсов российских (как и мировых) авиакомпаний применяется система динамического ценообразования, которая определяет стоимость билетов на конкретный рейс в зависимости от внешних факторов: например, даты и времени вылета, сезонного или событийного спроса. Фиксированные тарифы действует в рамках нескольких госпрограмм субсидирования перелетов внутри РФ, а также программы "плоских" тарифов "Аэрофлота" - они доступны на рейсах группы в пункты Дальнего Востока и Калининград.

Системной мерой, которая обеспечит прозрачность ценообразования, будут разработанные авиакомпаниями коммерческие политики, заявляли в свою очередь в ФАС.