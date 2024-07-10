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Депутаты до конца года подготовят предложения по границам стоимости авиабилетов в РФ

Депутаты до конца года подготовят предложения по границам стоимости авиабилетов в РФ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Предложения по установлению границ стоимости авиабилетов планируется подготовить до конца этого года, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

"Мы некоторые предложения выслушали от других фракций и по ним можно в дальнейшим поработать и, может быть, дать свои предложения в конце года - какой тариф должен быть минимальный, какой максимальный. И мы дальше будем вести этот вопрос, чтобы граждане России, которые пользуются авиацией и железной дорогой, где принимает участие государство, видели, как формируется тариф на проезд", - сказал Москвичев на заседании комитета во вторник.

Разработкой предложений займется рабочая группа по вопросам тарифообразования на транспорте, состав которой был утвержден на заседании. В нее вошли 10 депутатов, включая шесть представителей профильного комитета.

Москвичев напомнил, что ранее на площадке комитета о вопросах ценообразования на железной дороге и в авиации докладывали представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Также была проанализирована финансовая отчетность авиакомпаний по итогам прошлого года и первого квартала. Депутаты убедились в том, что "тариф, который сегодня действует, экономически обоснован".

"Интерфакс" направил запросы в Минтранс и ФАС.

На большинстве рейсов российских (как и мировых) авиакомпаний применяется система динамического ценообразования, которая определяет стоимость билетов на конкретный рейс в зависимости от внешних факторов: например, даты и времени вылета, сезонного или событийного спроса. Фиксированные тарифы действуют в рамках нескольких госпрограмм субсидирования перелетов внутри РФ, а также программы "плоских" тарифов "Аэрофлота" - они доступны на рейсах группы в пункты Дальнего Востока и Калининград.

Евгений Москвичев Госдума ФАС
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