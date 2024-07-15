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"Аэрофлот" до конца августа уточнит ценовую политику по запросу ФАС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" до конца августа планирует уточнить коммерческую политику после соответствующего запроса от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщил на совещании о повышении доступности авиаперевозок в Совете Федерации директор департамента управления сетью и доходами авиакомпании Иван Батанов.

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"Сейчас мы этот документ (коммерческая политика - ИФ) дорабатываем. Где-то в мае состоялась встреча руководителя ФАС и генерального директора "Аэрофлота", мы договорились внести те поправки, которые сегодня, очевидно, нужны. Потому что в основе этого документа лежали модели, которые использовались зарубежными системами управления доходами", - сказал он.

"У нас есть новая реальность и новые практики, и чтобы эти практики опять контролировать, ФАС попросила внести эти изменения в документ. Мы подготовили так называемое резюме, а сейчас готовятся изменения в сам документ, и мы договорились с ФАС, что до конца августа он будет подписан", - заключил Батанов.

В марте 2024 года ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7, поскольку та не исполнила предупреждение о необходимости разработать ценовую политику. До этого служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

В апреле ФАС запросила пояснения о применяемом ценообразовании сразу у шести авиакомпаний: "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и "ЮТэйр".

Аэрофлот Иван Батанов ФАС
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