Темпы роста цен на бензин на московских АЗС замедлились по сравнению с началом июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цены на бензин на столичных АЗС на прошлой неделе продолжили значительно увеличиваться, но темпы роста по сравнению с началом июля несколько замедлились. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Средневзвешенные цены и на 92-й, и на 95-й бензин за неделю выросли на 21 копейку и на 15 июня составили 53,21 руб./л и 58,9 руб./л соответственно. Динамика обусловлена ростом цен на заправках "Роснефти", "Газпром нефти", "Татнефти", "НефтьМагистрали", "Транс-АЗС" и Teboil.

Дизтопливо также продолжило дорожать: за неделю стоимость литра ДТ на московских заправках выросла на 15 копеек и достигла 65,17 руб/л.

Активный рост розничных цен на столичных заправках наблюдается с наступлением летнего высокого сезона. С начала июня 92-й бензин на московских АЗС в среднем подорожал на 1,51 рубля, 95-й - на 1,57 рубля, дизельное топливо - на 1,11 рубля. При этом рост цен на нефтепродукты на АЗС столицы с начала года, по данным МТА, не превышает инфляцию.