Дизтопливо за неделю ускорило рост в цене на АЗС Москвы, бензин темпов не снижал

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Цены на дизтопливо на столичных заправках ускорили свой рост на минувшей неделе; темпы роста стоимости бензина остались на высоком уровне последних недель, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Дизельное топливо за неделю прибавило 30 копеек в цене: на 29 июля средневзвешенная стоимость литра ДТ составляет 65,67 руб./л.

Средневзвешенные цены на 92-й бензин за неделю выросли на 19 копеек, до 53,64 руб./л, на 95-й - на 23 копейки, до 59,4 руб./л.

Активный рост розничных цен на столичных заправках наблюдается с наступлением летнего высокого сезона. С начала июня 92-й бензин на московских АЗС в среднем подорожал на 1,94 рубля, 95-й - на 2,07 рубля, дизельное топливо - на 1,61 рубля. При этом рост цен на нефтепродукты на АЗС столицы с начала года, по данным МТА, не превышает инфляцию.