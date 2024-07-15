Поэтапная индексация утильсбора в автопроме может вступить в силу с 1 октября

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Решение о введении поэтапной индексации утилизационного сбора на автотехнику в РФ начиная с 2024 года и до 2030 года, как ожидается, вступит в силу с 1 октября 2024 года. Такие сроки предусмотрены проектом постановления правительства РФ, подготовленным Минпромторгом РФ и размещенным в понедельник на сайте regulation.gov.ru.

Уточняется, что в отношении транспортных средств, ввезенных на территорию РФ до этого срока, будут применяться действующие в настоящий момент ставки утильсбора при условии подачи необходимых документов в таможенные органы до 1 ноября 2024 года.

Ранее в понедельник Минпромторг опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о намерении принять долгосрочный план индексации утилизационного сбора на автотехнику в РФ, согласно которому в ближайшее время планируется разово повысить утильсбор на 70-85%, а далее - ежегодно индексировать его на 10-20% до 2030 года.

Общественное обсуждение этого проекта, который был опубликован вечером в понедельник уже после публикации пресс-релиза министерства, стартует сегодня и продлится до 9 августа.

"Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники", - сообщил Минпромторг в своем пресс-релизе, предварившим публикацию проекта.

Изменения в части импорта не затронут физических лиц, которые самостоятельно ввозят в РФ автомобиль с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, соблюдая установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов, подчеркнули в министерстве.

Проект постановления об утильсборе предусматривает введение шкалы его индексации до 2030 года. Такой подход, который ранее предлагали в Госдуме и Совете Федерации, по мнению министерства, будет способствовать формированию прогнозируемых условий для инвестиций работающих в РФ автопроизводителей - как российских, так и зарубежных.

После последней индексации утильсбора с августа 2023 года повышающий коэффициент сбора на новые легковые автомобили самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) объемом от 1 до 2 литров - был установлен на уровне 15,03. Нынешний проект постановления предполагает, что при ближайшей разовой индексации этот коэффициент вырастет до 27,81 - то есть, на 85%. На горизонте 2030 года предполагается его рост до 58,62 - то есть, в 3,9 раза к текущему уровню и в 2,1 раза - к уровню коэффициента, который будет установлен при ближайшем повышении. Фактический размер утильсбора рассчитывается как произведение этого коэффициента на базовую ставку, которая для легковых автомобилей составляет 20 тыс. руб.

"С учетом положительной динамики отечественного производства, 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в первый год и на 10-20% каждый последующий год. В части строительно-дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно", - говорится в пресс-релизе Минпромторга.

Индексация утильсбора, как заявляют в министерстве, рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено в РФ и Белоруссии и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка. "На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы", - отметили в Минпромторге.

Повышающие коэффициенты утильсбора, предложенные в проекте постановления, Минпромторг призывает рассматривать "с учетом перспективного уровня инфляции и последствий влияния других макроэкономических факторов".

Кроме того, опубликованный министерством проект предлагает рассмотреть решение об отложенной индексации утильсбора на экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в РФ пока находится на начальном этапе освоения. Для них рассматривается возможность индексации не ранее чем с 2026 года и 2028 года соответственно. Новые коэффициенты могут быть введены также с дальнейшей ежегодной пошаговой индексацией.

Ключевые российские автопроизводители - "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ), "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ), "ГАЗ" и "Соллерс" (MOEX: SVAV) - выступают в поддержку повышения утильсбора на автомобили. В частности, в "ГАЗе" отметили, что эта мера "в условиях стихийного наплыва импорта сформирует системный подход к регулированию", а также "поддержит производства российской техники и даст прогнозируемые условия для реализации новых инвестпроектов в целях создания российской компонентной базы". В "КАМАЗе" также заявили, что инициатива будет "способствовать развитию высоколокализованных производств в России и привлечению новых инвестиций".

"АвтоВАЗ", неоднократно публично выступавший за повышение ставок утильсбора, добавляет, что этот шаг "станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории РФ, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями".

"Инициатива по индексации утильсбора, безусловно, станет стимулом запуска в ближайшее время новых проектов выпуска автомобильной техники во всех классах и существенно улучшит условия окупаемости проектов по освоению технологий производства ключевых узлов и агрегатов в РФ. Компании "Соллерс" это решение позволит быстрее и эффективнее реализовать проекты глубокой сквозной локализации производимых нами платформ под брендом Sollers в части силовых агрегатов, электроники и элементов шасси", - отметили, в свою очередь, в группе "Соллерс", развивающей сотрудничество с китайским партнером в части нового модельного ряда.