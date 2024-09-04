Авторынок РФ в августе показал рекордный для этого месяца объем продаж за 10 лет

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в августе 2024 года составили 155,3 тыс. штук, что на 34% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО "ППК" (СП "Автостата" и оператора ЭПТС), отметив, что рынок демонстрирует высокую динамику в ожидании повышения утилизационного сбора.

"Продажи новых автомобилей в августе показали наилучший результат августа за 10 лет, начиная с 2015 года. Очевидно, он обусловлен целым рядом факторов. Во-первых, следует отметить, что после февраля 2022 года на фоне дефицита предложения на рынке сформировался существенный отложенный спрос, который удовлетворяется по мере насыщения рынка новыми моделями. Кроме того, в ожидании повышения ставок утилизационного сбора с 1 октября, покупатели торопятся купить новый автомобиль. Нельзя забывать и об изменении в налоговом законодательстве и дальнейших решениях по уровню ключевой ставки. Таким образом, обычно "спокойный" из-за отпусков август бьет десятилетний рекорд", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева.

Он отмечает, что тренд роста рынка с высокой долей вероятности в сентябре продолжится, "если только не появятся новые факторы, влияющие на потребительское поведение".

Статистику авторынка за август и 8 месяцев 2024 года на основе данных ППК накануне публиковал Минпромторг РФ. По оценке министерства, которая из-за особенностей подсчетов незначительно отличается от опубликованных АЕБ данных, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в августе выросли на 33,1%, до 158,4 тыс. шт., что превысило результат июля текущего года на 8,8%. За январь-август было реализовано 1,079 млн легковых машин и LCV (+60,7%).

Проект постановления о повышении утильсбора Минпромторг РФ опубликовал в середине июля. Помимо собственно увеличения ставки сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили, автобусы и некоторые виды спецтехники с 1 октября 2024 года на 70-85%, министерство также предложило принять шкалу ежегодной индексации сбора до 2030 года ежегодно на 10-20%, начиная со следующего года. В частности, предполагается, что размер утильсбора на один новый автомобиль наиболее популярного сегмента - с двигателем объемом 1-2 литра - при ближайшей индексации в октябре увеличится с 300,6 тыс. руб. до 556,2 тыс. руб., с начала 2025 года - уже до 667,4 тыс. руб.