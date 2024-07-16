Казахстан продолжает обдумывать газификацию регионов за счет российского газа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Казахстан пока не определился с выбором варианта газификации севера и востока страны, продолжает изучать условия поставок российского газа на внутренний рынок, сообщил на заседании правительства министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Министерством прорабатывается два варианта газификации северных и восточных регионов", - сказал он.

Один из вариантов - газификация Акмолинской и Северо-Казахстанской областей путем продолжения строительства второго и третьего этапов магистрального газопровода "Сарыарка".

"Реализация данного проекта будет возможна после строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент". На сегодняшний день разрабатывается ТЭО. Есть договорённость с катарским инвестором о совместной реализации проекта", - сказал министр.

В качестве второго варианта рассматривается возможность поставок газа из России.

"На сегодня ведутся коммерческие переговоры между QazaqGaz и "Газпромом". Обсуждаются условия поставки газа в северные и восточные регионы Казахстана", - сказал Саткалиев.

По словам министра, после завершения переговоров будет выбран оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов с учетом экономических и технических аспектов.

Ранее глава Минэнерго Казахстана сообщал, что переговоры с российской стороной по газификации севера и востока республики могут завершиться до конца 2024 года.

В июне 2023 года глава Минэнерго Казахстана говорил, что газификация востока страны за счет внутренних ресурсов будет возможна только после 2027-2028 годов, а для ближайшей перспективы - нужен импорт газа из России. При этом он отмечал, что российский газ не будет дешевым.