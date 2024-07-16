Поиск

Nebius сформировал команду топ-менеджеров во главе с Воложем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V. (бренд Nebius), бывшая материнская компания "Яндекса", сообщила о формировании команды менеджмента.

Согласно сообщению, к руководству в качестве CEO возвращается Аркадий Волож, основатель компании и сооснователь "Яндекса".

Директором по бизнесу стал Роман Чернин, директором по продукту и инфраструктуре - Андрей Короленко. Оба - выходцы из "Яндекса". Всего в компании работает более 1 тыс. сотрудников.

Операционным директором стал Офир Нейв, который до этого работал управляющим партнером в израильской компании Arnon.

ЭкономикаYandex N.V. раскрыл финрезультаты отделяемых зарубежных активов "Яндекса"Yandex N.V. раскрыл финрезультаты отделяемых зарубежных активов "Яндекса"Читать подробнее

На текущий момент остаток денежных средств у Nebius составляет $2,5 млрд.

В течение ближайших 6-9 месяцев компания рассчитывает, что сможет достичь показателя ARR (annual recurring revenue, годовой доход от регулярных повторяющихся платежей) в размере $200 млн.

Ожидается, что годовое собрание акционеров, где будет утверждено официальное переименование юрлица в Nebius и избрание совета директоров, состоится в августе.

В группу входят четыре основных направления бизнеса: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

15 июля Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Nebius Аркадий Волож Yandex N.V
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Red Wings работает над урегулированием убытков с лизингодателями Airbus

Владелец брендов Cartier и Montblanc сократил квартальную выручку на фоне геополитики

Владелец брендов Cartier и Montblanc сократил квартальную выручку на фоне геополитики

"Автостат" отметил снижение вторичного рынка легковых машин в I полугодии на 0,2%

Brent подешевела до $84,59 за баррель

Утильсбор на автотехнику в РФ планируют повысить на 70-85% и далее индексировать

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ РФ закрыл статистику внебиржевого валютного рынка

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });