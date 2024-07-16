Nebius сформировал команду топ-менеджеров во главе с Воложем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V. (бренд Nebius), бывшая материнская компания "Яндекса", сообщила о формировании команды менеджмента.

Согласно сообщению, к руководству в качестве CEO возвращается Аркадий Волож, основатель компании и сооснователь "Яндекса".

Директором по бизнесу стал Роман Чернин, директором по продукту и инфраструктуре - Андрей Короленко. Оба - выходцы из "Яндекса". Всего в компании работает более 1 тыс. сотрудников.

Операционным директором стал Офир Нейв, который до этого работал управляющим партнером в израильской компании Arnon.

На текущий момент остаток денежных средств у Nebius составляет $2,5 млрд.

В течение ближайших 6-9 месяцев компания рассчитывает, что сможет достичь показателя ARR (annual recurring revenue, годовой доход от регулярных повторяющихся платежей) в размере $200 млн.

Ожидается, что годовое собрание акционеров, где будет утверждено официальное переименование юрлица в Nebius и избрание совета директоров, состоится в августе.

В группу входят четыре основных направления бизнеса: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

15 июля Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.