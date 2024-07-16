Nebius планирует провести buyback

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нидерландская Yandex N.V. (бренд Nebius), завершившая сделку по продаже российского бизнеса, планирует провести buyback, пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Аркадия Воложа.

По его словам, Nebius планирует стать поставщиком коммерческой инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе. "Мы надеемся, что инвесторы захотят пойти с нами в новом направлении, но те, кто этого не хочет, должны иметь возможность уйти", - сказал Волож в интервью агентству.

Nebius планирует возобновить торги на Nasdaq и стремится привлечь новые инвестиции, сказал топ-менеджер.

В пресс-релизе компании при этом указывается, что какая-то часть полученных средств от сделки по продаже бизнеса пойдет на финансирование бизнеса группы, но "значительная часть" будет возвращена акционерам.

Nebius Group 15 июля сообщила, что вышла из российского бизнеса "Яндекса", продав остававшиеся 28% в компании. В результате сделки Nebius Group получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

10 июля YNV провела делистинг своих акций на Московской бирже. Листинг акций на NASDAQ все еще приостановлен, компания намерена сообщить об изменениях по мере поступления информации.