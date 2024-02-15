Morgan Stanley сократит несколько сотен рабочих мест в wealth management

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley сокращает несколько сотен рабочих мест в подразделении по управлению активами состоятельных клиентов, пишет газета The Wall Street Journal.

Сокращения затронут сотрудников, не работающих напрямую с клиентами, отмечают источники издания. В общей сложности штат подразделения насчитывает около 40 тысяч человек, и сокращения коснутся менее 1% рабочих мест.

Главным исполнительным директором Morgan Stanley 1 января 2024 года стал Тед Пик, и сокращение рабочих мест в сфере wealth management является его первым крупным решением на этом посту, отмечает WSJ.

Бизнес по управлению активами состоятельных клиентов стал двигателем роста выручки и прибыли Morgan Stanley после серии крупных приобретений. В прошлом году банк завершил интеграцию онлайн-брокера E*Trade, которого он приобрел в 2020 году за $13 млрд, и теперь сокращает дублирующие функции, а также должности, которые более не считает необходимыми.

Подразделение Morgan Stanley в сфере wealth management управляет активами клиентов на сумму порядка $5 трлн, на его долю приходится примерно половина выручки банка.

В четвертом квартале выручка этого подразделения осталась на уровне того же периода годом ранее, а чистый приток активов сократился на 8%.

На конец 2023 года штат Morgan Stanley в целом насчитывал порядка 80 тысяч человек против 82,4 тысячи годом ранее.