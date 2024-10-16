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Morgan Stanley увеличил квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2024 года.

В июле-сентябре чистая прибыль банка увеличилась до $3,2 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, с $2,4 млрд, или $1,38 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка Morgan Stanley выросла на 16%, до $15,4 млрд с $13,3 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $1,59 на акцию при выручке в $14,35 млрд.

Отчисления банка в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале составили $79 млн по сравнению со $134 млн годом ранее.

Доход подразделения Institutional Securities (услуги для институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг) в июле-сентябре подскочил на 20%, до $6,82 млрд. В том числе доход от операций с активами с фиксированной доходностью увеличился на 2,7%, составив $2 млрд, от операций с акциями - повысился на 21,5%, до $3,04 млрд. Выручка в сегменте инвестиционно-банковских услуг подскочила более чем в полтора раза и достигла $1,46 млрд.

Выручка Morgan Stanley в сфере управления активами состоятельных клиентов увеличилась на 13,5%, до $7,27 млрд, в сфере управления инвестициями - на 8,9%, до $1,46 млрд.

С начала 2024 года капитализация Morgan Stanley увеличилась на 20,3%, до $181,56 млрд.

Morgan Stanley США
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